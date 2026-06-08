水岡俊一氏立憲民主党の水岡俊一代表は8日の記者会見で、中道改革連合、公明両党との合流に関し、7月17日で会期末となる今国会中に「結論を出すことは極めて難しい」と述べた。「党内のコンセンサスを得ることが必要で、意見交換をしっかり行うことが前提だ」と述べ、地方議員や党員らの意見を聞くのに時間がかかるとの認識を示した。公明の西田実仁幹事長は3党合流に関し、会期末までに一定の方向性を出す考えを示している。