ロッキーズ・菅野智之投手（36）の次回登板が、9日午後6時40分（日本時間10日午前9時40分）開始の本拠地でのカブス戦に決まった。球団が7日（同8日）に発表した。中6日での先発で6勝目を目指す。今季は12試合に登板して5勝4敗、防御率3・98。カ軍・鈴木誠也とは昨年8月2日にメジャー初対決。2打数無安打1四球に抑え「こっちで対戦できるなんて夢にも思っていなかった。いい思い出になった」と話していた。