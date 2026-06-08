（CNN）史上最年少で選出された女性市長が、再び歴史を変えようとしている。京都府八幡市の川田翔子市長（35）が産休を取得すると発表して全国的な論議を巻き起こし、日本の男性中心の働き方と政治制度の中に根強く残る大きな溝を浮き彫りにした。2023年に選出された川田市長は9月中旬に出産予定で、前後8週間で計16週間の産休を取得予定。現職首長の産休は日本で初めてとみられる。公務員には産休が認められているが、選挙で選ば