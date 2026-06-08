ＮＴＴリーグワン２０２５―２６の年間表彰式が８日、東京・中央区で行われ、年間最優秀選手（ＭＶＰ）に神戸のロック、ブロディ・レタリックが選ばれた。共同主将のレタリックは７日の決勝で、神戸のリーグワン初優勝、トップリーグを通じて７季ぶりの優勝に貢献。レギュラーシーズン（ＲＳ）では１７トライを挙げ、リーグワンでは初めてＦＷとしてトライ王に輝いた。２３年度から神戸でプレーするレタリックは今季、レギュラ