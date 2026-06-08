ラグビー・リーグワン２０２５―２６シーズンの年間表彰式が８日、東京・中央区で行われ、今季のベスト１５が発表された。７日のプレーオフ決勝で初優勝に輝いた神戸からはロックのレタリック共同主将やＣＴＢレイナートブラウンら最多の５名が選ばれた。レタリックは「素晴らしい選手たちと一緒に受賞できてうれしい」と、喜びを語った。リーグワンでの初受賞は９選手。得点王にも輝いた東京ＳＧのＦＢチェスリン・コルビや、