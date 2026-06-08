6月10日に予定されていたH3ロケット6号機の打ち上げは、天候不良のため延期されました。新たな打ち上げ日についてJAXAは、今後の天候を見ながら判断することにしています。 JAXA=宇宙航空研究開発機構によりますと、H3ロケット6号機は、今月10日に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、梅雨前線の影響で、天候不良が予想されることから、きょう8日に延期が決まりました。 JAXAでは、今後の天候を踏まえて