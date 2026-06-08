アジア株大幅安、トランプ鎮静化図るもイラン・イスラエル応酬続く 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 24625.98（-335.97-1.35%） 中国上海総合指数 3976.83（-50.91-1.26%） 台湾加権指数 43420.89（-1650.05-3.66%） 韓国総合株価指数 7682.64（-477.95-5.86%） 豪ＡＳＸ２００指数 8625.12（休場） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73622.06（-621.28-0.84%） アジア株は全面安。