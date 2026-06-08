東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質GDP改定値（第1四半期）08:50 結果0.5% 予想0.3%前回0.5%（前期比) 結果1.8% 予想1.4%前回2.1%（前期比年率) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イランがイスラエルにミサイル攻撃、ベイルート攻撃への報復 イラン最高指導者顧問「脅迫続くなら断固とした壊滅的な対応」 イラン革命防衛隊「これは1週間にわたる連