人気レースクイーンの霧島聖子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒レザーのミニスカ・コス姿を披露し、チーム成績を報告した。「ENEOSスーパー耐久シリーズ2026第3戦富士24時間レースTEAMPOPRACEAMGGT3EVO44号車はミッション系のトラブルによりリタイヤとなりました」とチームの成績を報告。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「残念ではありますが、今シーズンのS耐はまだ