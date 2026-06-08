アイドルグループ「仮面女子」は8日、公式SNSを通じ、メンバーの森下舞桜（23）が体調不良のため劇場ライブを欠席すると報告した。公式は「森下舞桜ですが体調不良のため明日の劇場ライブをお休みさせて頂きます」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません」と呼びかけた。仮面女子はインディーズ女性アイドルとして日本初のオリコン1位を獲得。仮面を被っ