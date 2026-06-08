欧州中央銀行（ECB）の建物＝2024年6月、ドイツ・フランクフルト（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州中央銀行（ECB）は11日の理事会で、中東情勢悪化に伴う物価高を抑えるため、利上げを議論する方針だ。決定すれば、米国とイスラエルによる2月末のイラン攻撃以降、日米欧の主要中銀で初となる。日銀も今月、利上げを決める可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）は今月の会合では政策金利を据え置くとみられるが