ＳＮＳの「闇バイト」に応募した少年が実行役となる凶悪事件が相次ぐことを受け、警察庁と文部科学省、こども家庭庁は、少年らが知っておくべき留意点を“５か条”にまとめた。警察と学校、教育委員会が連携して周知していく。５日に公表されたのは、「闇バイトで人生を棒に振らないため」とする文書。「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」は、闇バイトに応募した若者を「捨て駒」として犯罪に利用している。