超党派の国会議員有志らによる「国産材を活用した応急仮設住宅を推進する会」は8日から、災害時に短期間で組み立てられる仮設住宅の展示会を国会の敷地内で実施しています。この建物は100％国産材が使われていて、工場で事前に製造しておいたパーツを災害発生時に被災地へ輸送、現地で組み上げることで着工から約14日間で仮設住宅を完成させることが可能だということです。さらに、この建物は「事前防災備蓄」という考えに基づき、