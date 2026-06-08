ＨＯＤＬ１が後場急動意となっている。午後１時ごろにシンガポールのＷｅｂ３テクノロジー企業で、ＳＢＩホールディングスやソニーグループが出資をするスターテイル・グループと業務提携基本合意書を締結したと発表しており、これを好材料視する買いが入っている。 今回の基本合意書の締結により、両社はブロックチェーン関連プロダクトに関する開発支援やＩＰプロジェク