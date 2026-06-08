ニュージーランド代表DFティム・ペインのインスタグラム(@timpayne__)フォロワー数がついに母国の人口を突破した。32歳のペインはオーストラリアのウェリントン・フェニックスに所属しており、ニュージーランド代表として国際Aマッチ通算52試合の出場を誇る。2012年から代表活動を続けているなか、自身初のワールドカップがいよいよ開幕しようとしている。そんなペインだが、もともとのインスタグラムフォロワー数はおよそ47