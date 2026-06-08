徳島ヴォルティスは8日、高知ユナイテッドSCの吉本岳史監督(48)が来季から監督に就任することを発表した。吉本監督は2022年から24年まで高知を務め、25年はアルビレックス新潟でヘッドコーチを担当。高知指揮官を再び務めた今季はJ2・J3百年構想リーグで16位だった。なお徳島は今季9位だった。黒部光昭フットボールダイレクターは選出経緯を「日頃からハードワーク、球際、切り替えといったチームとしての戦い方のベースとな