ロアッソ熊本は8日、専修大GK上林真斗(21)の2027年1月加入内定を発表した。上林は昌平高3年時にインターハイ3位を経験し、日本高校選抜にも入った。専修大では昨年の関東大学リーグ3部でチームを2部昇格に導き、ベストイレブンに選出された。クラブは「シュートストップとハイボール対応に高い水準を持つGK。コーチング能力にも優れ、最後尾から守備陣を統率できる」と紹介している。以下、クラブ発表のプロフィールとコメン