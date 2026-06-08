川崎フロンターレは8日、関西大からDF高橋哲也が27年1月より新加入することが内定したと発表した。ハイレベルなCBが揃う今季の大学サッカー界にあって、高橋も進路が注目された選手の一人だった。今春行われたデンソーカップチャレンジにも関西選抜の一員として出場。優秀選手賞を受賞すると、今季は関大で全試合にフル出場。リーグ最少失点の堅守を支えている。当然、複数クラブから関心を寄せられていた。川崎Fから獲得オ