株式会社トラスト・ワン・サービスは、軽量折りたたみ傘「ULTLLA」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」で6月8日（月）に開始した。 カメラバッグのわずかな隙間にも収納しやすい、折りたたみ時の直径が約2.8cmという折りたたみ傘。重量も約110g（卵約2個分）と軽く、機材と一緒に常に携帯しても負担になりにくいだろう。 コンパクトな収納サイズでありながら、使用時の直径は約98cmと一般的な小型折り