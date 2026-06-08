タンスのゲンは6月5日に、夏の通勤・通学を快適にサポートする「リュック用冷感パッド」の、さらに大きいリュックにも対応可能なLサイズモデルを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、クリアブルー、ベージュ、スモーキーピンク、ブラックの4色。価格は3499円。●PCM素材でひんやり快適に「リュック用冷感パッド」は、28℃以下で自然凍結する冷却素材である「PCM」を採用するこ