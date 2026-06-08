【動画】BTSジョングクが自身のコラボアイテムを愛おしげに眺める姿／クールにウィンクを放つジョングク／ミンギュとの2ショット撮影シーン／「Jung Kook for Calvin Klein」特別展示について BTSのJUNG KOOK（ジョングク）の、東京で開催されたCalvin Klein（カルバン・クライン）のイベントでの新たな動画が公開され、ファンの注目を集めている。 ■BTSジョングク、自身のコラボアイテムを愛おしげに眺める姿