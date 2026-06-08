MBSラジオ制作番組『歌と対話でつなぐ〜命を受け継ぐ父親の震災31年』（2026年3月22日放送）が、このほど発表された放送批評懇談会「第63回（2025年度）ギャラクシー賞」（2025年4月1日〜2026年3月31日放送分）で、ラジオ部門の優秀賞を受賞した。【写真多数】貴重…30年前の西靖アナ、震災被災地の生々しい様子■番組概要米津勝之さん（66歳）は、31年前の阪神・淡路大震災で長男の漢之（くにゆき）君（当時7歳、芦屋市立精道小