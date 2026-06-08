人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が8日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“ボディコン・コス”ショットで富士24時間レースのチーム成績を報告した。「スーパー耐久富士24hレースHitotsuyamaRacing21号車は途中トラブルがありながらも無事完走しました」とチームの成績を報告し、「24時間を走り切るのって本当にすごい！！応援ありがとうございました」と応援に感謝。ブラック＆イエロー