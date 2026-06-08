元モーニング娘。の辻希美が６日、くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。夫の杉浦太陽とのなれそめを話し、くわばたは「怖い…」とドン引きした。この日は辻が杉浦とのなれそめを告白。実はくわばたは杉浦から辻との交際の経緯を聞いており、今回はその時辻はどう思っていたかを聞く「アンサー回」にすると意気込んでいた。杉浦の友人の家に杉浦と辻が偶然来たのが最初の出会い。その時の杉浦の友達に対するやり取