テニスの「全仏オープン」は6月7日（日本時間8日）、男子シングルス決勝が行われ、世界ランク3位で第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が登場した。同14位で第10シードのフラビオ・コボッリ（イタリア）と対戦し、6-1、4-6、6-4、6-7（5-7）、6-1のフルセットにおよぶ死闘を制覇。4時間を超える大激戦の末、ついに自身初となる四大大会のタイトルを手にした。【映像】それも返す!? ネット際の攻防戦（実際の映像）