ドジャース・大谷翔平投手の次回登板が、10日午後6時40分（日本時間11日午前7時40分）開始の敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に決定した。球団が7日（同8日）に発表した。中6日での登板で7勝目を目指す。大谷は規定投球回には達していないものの、今季ここまで10試合に登板して6勝2敗、防御率0・74の好成績。パ軍戦で7イニングを投げれば規定投球回に到達する。また、前日の9日（同10日午前7時40分）には昨季サイ・ヤング