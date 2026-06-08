「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子１次リーグが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは、京都大学と対戦した。スキップ吉村紗也香はリザーブに回り、ベンチから仲間の試合を見守った。リード近江谷杏菜、セカンド小谷優奈、サード小野寺佳歩、フォース小林未奈で起用。吉村が産休でチームを離れていた期間に司令塔を担った小谷がスキップを、小林がバイススキップを務めた。試合開始