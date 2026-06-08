けさ発生した地震でフィリピンでは、震源地近くの島で複数の建物が倒壊したほか、3人の死亡が確認されました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）フィリピン警察によりますと、この地震でフィリピン国内で少なくとも3人が死亡し、4人がケガをしたということです。震源地に近いミンダナオ島では、複数の建物が倒壊し、学校の一部が崩れるなどの被害が出ています。またフィリピン火山地震研究所によ