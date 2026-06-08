「お前、あれでやめときゃ伝説だったのにな」――。デビュー作『美しい夏キリシマ』を見返した父・柄本明から、そんな言葉を掛けられた柄本佑。7日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)では、父との関係や妻・安藤サクラとの結婚秘話を語った。柄本佑俳優一家の柄本家。弟の時生について、柄本は「仲は良いです。ケンカ？全然ないんですよ。ゼロですね」と明かし、「同じ仕事をしているという