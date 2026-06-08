山崎賢人が主演する映画『キングダム 魂の決戦』が、IMAX（R）で同時公開されることが決定。併せて、壮絶な戦いの熱気と躍動感に満ちたIMAXポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『キングダム 魂の決戦』主題歌「夜鷹」入り予告中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久