仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第22回「播磨大誤算」が7日に放送され、番組のラストで次回サブタイトルが映し出されると、ネット上には「遊戯王ばりにそのまま過ぎて覚悟」「デュエルスタンバイになってるよぉぉ！」といったツッコミが集まった。【動画】半兵衛（菅田将暉）の姿が切ない！次回予告一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的