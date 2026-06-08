広島のフレディ・ターノック投手が１１日・西武戦（ベルーナＤ）に先発で１軍復帰する。５月上旬に背中の筋肉に炎症が見られ戦線離脱していた助っ人右腕は８日、マツダスタジアムの屋内練習場で投手練習に参加。３５球程度のブルペン投球で調整し「準備はできている。なんとかチームを勝たせれるようなピッチングを」と意気込んだ。西武の主砲・ネビンは米・アスレチックス時代の同僚。２４年に約３か月間チームメートとして過