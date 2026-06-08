【モデルプレス＝2026/06/08】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月8日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ライブ中に足を負傷していたことを明かした。【写真】26歳元HKTアイドル“足負傷していた”ライブ会見の様子◆村川緋杏、武道館ライブで肉離れしていたCANDY TUNEは6月5日・6日、東京・日本武道館でCANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」を開催。翌日には、村川が