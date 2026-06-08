◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦国際武道大３―５東日本国際大（８日・神宮）５大会連続１９度目の出場となる東日本国際大（南東北大学）が国際武道大（千葉県大学）に３点差を逆転勝ち。初戦を突破した。０−３の５回、２点差に迫ると、６回には５番・伊藤航大内野手（４年＝東海大相模）の右越え２ランで同点に追いついた。すると８回２死三塁、柴晴蒼（３年＝明秀学園日立）が中前適時