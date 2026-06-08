◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）２年ぶり出場の共栄大（東京新大学）は、天理大（阪神大学）に破れ、１回戦敗退となった。共栄大の先発左腕・佐藤夏月投手（４年＝駒場）は、４回まで無安打と好投を見せていたが１点リードの５回に捕まった。１死から連打と死球で１死満塁のピンチを背負うと、１番・藤原凪秀外野手（２年＝天理）に右翼へ２点適時二