準決勝高松南ー高松北 【香川県高校総体】8日、バスケットボール女子の準決勝で高松南が高松北を下し、決勝進出を決めました。 高松南は前半を37対35の僅差で折り返すと、後半徐々に点差を広げていき、97対71で勝利しました。 決勝は、13日（土）に高松中央と高松南で行われます。 決勝と3位決定戦は、KSBのYouTubeチャンネルでLIVE配信します。