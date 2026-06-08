米連邦下院軍事委員会が海外の造船所で米海軍の戦闘艦を建造することを禁止する内容を盛り込んだ2027会計年度国防権限法案（NDAA）を可決したことで、韓国造船業界との協力拡大構想にブレーキがかかる可能性が提起されている。民主党のジャレッド・ゴールデン下院議員は7日（現地時間）、報道資料を通じて、自らが発議した修正案が下院軍事委員会の審査過程で反映されたと明らかにした。この修正案は2027会計年度の海軍予算を外国