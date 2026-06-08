お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が28日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。筋肉留学中の大失敗を明かした。【写真】『鎌倉殿の13人』『どうする家康』など出演した米本学仁番組内のトーク中、2006年から11年まで続けたアメリカでの筋肉留学中の話題になると、4年半ほどの滞在を終える2日前の出来事を振り返った。きんに君は日本人の友人とご飯を食べている中、「そこにアメリカ人の方