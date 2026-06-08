ミラノ・コルティナ冬季五輪の男子フリーで演技する佐藤駿＝2月、ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本勢が活躍したフィギュアスケートで来季、ルールが変わる。国際スケート連盟が決めた大きな改正点は男女フリーでジャンプの数が一つ減って六つになることだ。三つ組み込めた連続ジャンプも二つ（最大3連続と2連続）、同じ種類のジャンプも回転数は関係なしに最大三つまでに制限。演目の完成度や表現面に重きを置く