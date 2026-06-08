CANDY TUNE村川緋杏（26）が8日、Xを更新。ライブ中に肉離れしていたことを報告した。同グループは、今月5、6日に東京・日本武道館で3周年記念ライブを行っていた。村川は「実は武道館1日目のライブ中に足が攣って2日目の朝パンパンに腫れちゃって肉離れで歩けなくなってしまってたんだけどさっき見てもらったらかなり治ってるって！！！よかった！！！心配してくれてる方がいたのでご報告でした」と報告した。さらに「神様の