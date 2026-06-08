物価高で選別消費の傾向が強まる中、即席麺市場では定番商品が好調に推移している。2025年度（4〜3月）、日清食品は「カップヌードル」ブランドなどが過去最高売上を達成し、東洋水産は「赤いきつね・緑のたぬき」などが販売食数で前年を上回った。メーカー関係者は「安価・簡便などの手軽さを強みに、安心感のあるロングセラーが支持されやすい環境」と手応えを話す。「カップヌードル」など過去最高売上インテージSRI＋デー