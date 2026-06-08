子犬に初めてリードを装着して、お散歩の練習をしてみたら…？思わずクスッと笑ってしまう光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「面白い」といった声が寄せられています。 【動画：散歩の練習で『子犬にリードを装着した』結果→歩こうとしないので、引っ張ると…まさかの『モップ化』】 子犬に初めてリードを装着したら… TikTokアカウント「inuinu0217」に投稿