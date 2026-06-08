3匹の猫たちが暮らすお家に子犬がやってきた！ずっと一緒にいると徐々に猫っぽくなってきたようで…！？猫化してしまった子犬の姿には「かわいい♡」とのコメントが寄せられるほど、悶絶必至の投稿がSNSで話題を集めています。 【動画：赤ちゃんの頃から『3匹の猫』に育てられた子犬→成長した結果、猫じゃらしを見ると…】 3匹の猫が暮らすお家に子犬がやってきた Instagramアカウント「noel1.31」の投稿者さんご夫