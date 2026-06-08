PPIHの超コスパPB「EDRP」。物価高対策で1年以上前から準備していたという。パッケージはほぼ白黒で商品名のみ。説明不要の生活必需品に特化し、水500㎖は37円、乾パスタ1?は198円と格安価格に設定。同社は「中東情勢で世間の注目が高まるタイミングと重なり驚いた」。▼イオンは足元のピンチを好機と捉える。厳しい環境だからこそ、PB「トップバリュ」の開発では「包材などお客様に本当に必要なモノと必要でないモノを見