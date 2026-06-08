自衛隊高田駐屯地は8日、宿泊施設で知り合った人に暴行を加えたとして31歳の隊員の懲戒処分を発表しました。6月8日付けで停職1か月の処分を受けたのは第2普通科連隊に所属する3等陸曹（31）です。高田駐屯地によりますとこの隊員は2023年5月、上越市内の宿泊施設で、その場で知り合った人の顔を複数回平手打ちをしたということです。その日のうちに被害者の知人から自衛隊へ通報があり、事案が発覚しました。今回の処分は自衛隊法