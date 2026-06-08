備後漬物グループの岡本食品は5月22日、広島県福山市で第二工場の竣工式を開いた。新工場では「丸型」冷凍たこ焼きの生産を開始。ASEANを中心とした海外展開も本格化し、10年後に連結売上高100億円を目指す。第二工場は旧カット野菜工場（2階建て延べ4130平方メートル）を活用した居抜き物件で、丸型たこ焼き専用ラインを導入した。竣工した第2工場同社の冷凍たこ焼き売上は前9月期で約11億5000万円。新ラインの売上能力は最