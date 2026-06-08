全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺の喫茶店『アール座読書館』です。いつもの日常を手放して心ほどける時間を過ごす棚にあった積読本と財布を持って電車に乗った。今日ばかりはスマホも家でお留守番。それもちょっとした冒険のようでわくわくしてくる。急な階段を上がって扉を開けると、そこに広がっていたのは背の高い植物が生い茂る癒しの空間。日差しが入る窓