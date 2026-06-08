オプテージは4日、MVNOサービス「mineo」で、各種事務手数料およびeSIMプロファイル発行料を10月1日以降の申し込み分から改定するとWebサイトで明らかにした。各種費用の継続的な上昇を踏まえた措置としている。 1契約ごとに3300円の契約事務手数料および変更事務手数料は、いずれも3850円に引き上げられる。お試し200MBコース利用時の契約事務手数料である550円や「シングルタイプ」から「デュアルタ