日本代表は7日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ最終日を迎え、森保一監督が事前キャンプの総括会見を行った。事前キャンプ最終日は完全非公開でU-19日本代表とのトレーニングマッチを実施した。形式は35分×4本。結果は日本代表が2-1で勝利し、得点者は鈴木淳之介、塩貝健人、尾谷ディヴァインチネドゥ（U-19日本代表）と公表された。出場メンバーは非公表となっているが、森保監督は「今プレー可能