INAC神戸レオネッサは8日、6月15日付でアイナックフットボールクラブ株式会社の代表取締役社長として、阿部浩之氏の就任が決定したことを発表した。現在36歳の阿部氏は大阪桐蔭高校や関西学院大学を経て、2012年にガンバ大阪に加入し、プロキャリアをスタートさせた。在籍した5年間で公式戦通算188試合出場で31ゴール26アシストを記録し、2014年の国内3冠を含む複数のタイトル獲得に貢献すると、その後は川崎フロンターレや名